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Умеров: согласован план обмена пленными Москвы и Киева в формате «1000 на 1000»

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Пошаговый план реализации российско-украинского соглашения по обмену пленными в формате «1000 на 1000» согласован. Киев учел безопасность, а также гуманитарные и логистические аспекты, заявил министр обороны Украины Рустем Умеров в Facebook (входит в Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Это важный обмен, который требует скоординированных действий всех ответственных государственных структур», – сообщил Умеров.

По данным главы минобороны Украины, 18 мая состоялось заседание Координационного штаба по делам военнопленных с участием представителей минобороны, главного управления разведки, Службы безопасности, Службы внешней разведки, МВД и аппарата уполномоченного по правам человека. Встреча прошла по поручению президента Украины Владимира Зеленского.

16 мая в Стамбуле прошли прямые переговоры России и Украины. Стороны договорились провести масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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