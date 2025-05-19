Умеров: согласован план обмена пленными Москвы и Киева в формате «1000 на 1000»

Пошаговый план реализации российско-украинского соглашения по обмену пленными в формате «1000 на 1000» согласован. Киев учел безопасность, а также гуманитарные и логистические аспекты, заявил министр обороны Украины Рустем Умеров в Facebook (входит в Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).