Умеров: согласован план обмена пленными Москвы и Киева в формате «1000 на 1000»
Пошаговый план реализации российско-украинского соглашения по обмену пленными в формате «1000 на 1000» согласован. Киев учел безопасность, а также гуманитарные и логистические аспекты, заявил министр обороны Украины Рустем Умеров в Facebook (входит в Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).
«Это важный обмен, который требует скоординированных действий всех ответственных государственных структур», – сообщил Умеров.
По данным главы минобороны Украины, 18 мая состоялось заседание Координационного штаба по делам военнопленных с участием представителей минобороны, главного управления разведки, Службы безопасности, Службы внешней разведки, МВД и аппарата уполномоченного по правам человека. Встреча прошла по поручению президента Украины Владимира Зеленского.
16 мая в Стамбуле прошли прямые переговоры России и Украины. Стороны договорились провести масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000».