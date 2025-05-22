РФ получила от Украины список по обмену пленными в формате «1000 на 1000»

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. Стороны условились провести обмен пленными по формуле «1000 на 1000» и обсудили возможность встречи президента РФ Владимира Путина и Зеленского. 19 мая министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о согласовании пошагового плана реализации соглашения с Россией по обмену. Он назвал обмен важным и указал, что он требует «скоординированных действий всех ответственных государственных структур».