РФ получила от Украины список по обмену пленными в формате «1000 на 1000»
Российская сторона получила от Киева встречный список по обмену пленными в формате «1000 на 1000». Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
22 мая Песков сообщал, что РФ передала Киеву имена для обмена по формуле «1000 на 1000». Эту информацию также подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.
В ходе брифинга пресс-секретарь главы государства рассказал журналистам, что работа над обменом по формуле «1000 на 1000» трудоемкая. Речь идет о конкретных именах, что требует некоторых временных затрат. При этом работа продолжается «достаточно оперативно». Песков указал, что все заинтересованы в том, чтобы провести обмен в быстром режиме.
16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. Стороны условились провести обмен пленными по формуле «1000 на 1000» и обсудили возможность встречи президента РФ Владимира Путина и Зеленского. 19 мая министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о согласовании пошагового плана реализации соглашения с Россией по обмену. Он назвал обмен важным и указал, что он требует «скоординированных действий всех ответственных государственных структур».