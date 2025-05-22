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РФ получила от Украины список по обмену пленными в формате «1000 на 1000»

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Российская сторона получила от Киева встречный список по обмену пленными в формате «1000 на 1000». Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

22 мая Песков сообщал, что РФ передала Киеву имена для обмена по формуле «1000 на 1000». Эту информацию также подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

В ходе брифинга пресс-секретарь главы государства рассказал журналистам, что работа над обменом по формуле «1000 на 1000» трудоемкая. Речь идет о конкретных именах, что требует некоторых временных затрат. При этом работа продолжается «достаточно оперативно». Песков указал, что все заинтересованы в том, чтобы провести обмен в быстром режиме.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. Стороны условились провести обмен пленными по формуле «1000 на 1000» и обсудили возможность встречи президента РФ Владимира Путина и Зеленского. 19 мая министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о согласовании пошагового плана реализации соглашения с Россией по обмену. Он назвал обмен важным и указал, что он требует «скоординированных действий всех ответственных государственных структур».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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