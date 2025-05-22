Песков подтвердил, что Киеву передан список для обмена
Россия передала Киеву список для обмена пленными по формуле «1000 на 1000», сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы действительно передали наш список. Встречный список из Киева пока не получили. Ждем», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
На брифинге Песков рассказал журналистам, что работа над обменом по формуле «1000 на 1000» трудоемкая. Речь идет о конкретных именах, что требует некоторых временных затрат. При этом работа продолжается «достаточно оперативно».
Представитель Кремля указал, что все заинтересованы в том, чтобы провести обмен в быстром режиме.