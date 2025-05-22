Россия передала Украине список людей для обмена по формуле «1000 на 1000»
Россия передала Украине список людей для обмена по формуле «1000 на 1000». Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам совещания по подготовке к предстоящему обмену.
«Выясняем детали по каждому человеку, которого подали в списках с российской стороны. Это одна из ключевых задач Украины», – написал он в своем Telegram-канале.
16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. Стороны условились провести обмен пленными по формуле «1000 на 1000» и обсудили возможность встречи президента РФ Владимира Путина и Зеленского.
19 мая министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о согласовании пошагового плана реализации соглашения с Россией по обмену. Он назвал обмен важным и указал, что он требует «скоординированных действий всех ответственных государственных структур».
22 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что работа над обменом пленными с Украиной по формуле «1000 на 1000» достаточно трудоемкая. Речь идет о конкретных именах, что требует некоторых временных затрат. При этом работа продолжается «достаточно оперативно». Представитель Кремля указал, что все заинтересованы в том, чтобы провести обмен в быстром режиме.