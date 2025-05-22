Россия передала Украине список людей для обмена по формуле «1000 на 1000»

22 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что работа над обменом пленными с Украиной по формуле «1000 на 1000» достаточно трудоемкая. Речь идет о конкретных именах, что требует некоторых временных затрат. При этом работа продолжается «достаточно оперативно». Представитель Кремля указал, что все заинтересованы в том, чтобы провести обмен в быстром режиме.