Россия передаст Украине проект документа об урегулировании после обмена пленными

По его словам, российская сторона остается привержена мирному урегулированию и всегда открыта для переговоров. Президент РФ Владимир Путин неоднократно это подтверждал. Лавров указал, что все «жесты доброй воли», которые предпринимала Россия, включая перемирие по случаю Пасхи, Дня Победы и в виде месячного моратория на удары по энергетической инфраструктуре, соблюдались ею. По его словам, они срывались Украиной.