Россия передаст Украине проект документа об урегулировании после обмена пленными

Россия передаст Украине проект документа об урегулировании после обмена пленнымиОб этом заявил Сергей Лавров
Россия будет готова передать Украине проект документа с изложением условий достижения договоренности об урегулировании конфликта по завершении обмена пленными. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
По его словам, российская сторона остается привержена мирному урегулированию и всегда открыта для переговоров. Президент РФ Владимир Путин неоднократно это подтверждал. Лавров указал, что все «жесты доброй воли», которые предпринимала Россия, включая перемирие по случаю Пасхи, Дня Победы и в виде месячного моратория на удары по энергетической инфраструктуре, соблюдались ею. По его словам, они срывались Украиной.
«Мы также привержены тем договоренностям, которые были достигнуты недавно в Стамбуле между делегациями России и Украины. Мы завершаем нашу подготовительную работу по составлению списка для обмена военнопленными по принципу «1000 на 1000», – уточнил глава МИДа.
Он добавил, что Москва активно работает над второй частью договоренностей, предусматривающей подготовку каждой из сторон проекта документа с условиями по достижению договоренности об урегулировании.
23 мая Минобороны РФ сообщило о возвращении в Россию 270 военных и 120 гражданских лиц в рамках обмена, договоренность о котором была достигнута в Стамбуле. Украине также были переданы 270 военнопленных и 120 гражданских. Масштабный обмен планируется продолжить в ближайшие дни.
Решение об обмене пленными было принято в ходе первых с 2022 г. прямых переговоров российской и украинской делегаций, которые состоялись 16 мая в Стамбуле. 22 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Москва передала Киеву список людей для обмена в формате «1000 на 1000». Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия получила от Украины встречный список.