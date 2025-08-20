Reuters узнал о неудачных испытаниях военных беспилотников в США

В инциденте участвовали два катера, построенных американскими конкурентами в сфере оборонных технологий Saronic и BlackSea Technologies. По заявлению Reuters, этот случай является одной из серии недавних неудач в попытках Пентагона создать флот автономных судов. Один из источников агентства пояснил, что эти инциденты стали результатом сочетания двух факторов: сбоя программного обеспечения и человеческой ошибки.