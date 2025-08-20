Reuters узнал о неудачных испытаниях военных беспилотников в США
Американские военные создают флот беспилотников для борьбы с Китаем, но сталкиваются с проблемами при испытаниях. Об этом пишет Reuters.
При испытаниях военно-морских сил (ВМС) США возле побережья Калифорнии в июле, которые должны были продемонстрировать «лучшие беспилотные катера Пентагона», одно судно «неожиданно заглохло», следует из материала.
«Пока сотрудники спасательной службы пытались устранить сбой в программном обеспечении, еще один беспилотный летательный аппарат врезался в правый борт стоявшей на холостом ходу лодки, перемахнул через палубу и рухнул обратно в воду», – говорится в тексте.
В инциденте участвовали два катера, построенных американскими конкурентами в сфере оборонных технологий Saronic и BlackSea Technologies. По заявлению Reuters, этот случай является одной из серии недавних неудач в попытках Пентагона создать флот автономных судов. Один из источников агентства пояснил, что эти инциденты стали результатом сочетания двух факторов: сбоя программного обеспечения и человеческой ошибки.
The Wall Street Journal (WSJ) писала, что американские БПЛА на вооружении вооруженных сил Украины оказались недостаточно совершенными и слишком дорогими, чтобы справляться с поставленными задачами. Украинские чиновники заявляли, что американские БПЛА оказались хрупкими и не могли справиться с российскими средствами радиоэлектронной борьбы и технологиями подавления GPS.