WSJ: беспилотники США оказались неспособны справиться с задачами на Украине

Как утверждают руководители компаний – производителей беспилотников в США, они не ожидали, что на Украине будет вестись «электронная борьба». Многие модели были разработаны в 2019 г. и успели устареть. В США действуют ограничения на испытание деталей БПЛА, поэтому создание новых аппаратов происходит медленно. По данным газеты, это связано и с запретом на использование китайских деталей при производстве дронов.