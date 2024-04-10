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WSJ: беспилотники США оказались неспособны справиться с задачами на Украине

Ведомости

Американские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), применяющиеся ВСУ, оказались недостаточно совершенными и слишком дорогими, чтобы справляться с поставленными задачами, утверждает газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Общая репутация американских беспилотников любого вида на Украине такова, что они работают не так хорошо, как другие системы», – подчеркнул глава американского производителя дронов Skydio Адам Брай.

Собственные летательные аппараты он назвал «не очень успешной платформой на передовой».

По словам украинских чиновников, опрошенных изданием, американские БПЛА оказались хрупкими и не могли справиться с российскими средствами радиоэлектронной борьбы и технологиями подавления GPS. Иногда у них даже не выходило подняться в воздух, отлететь на требуемое расстояние, выдержать груз, выполнить задание и вернуться обратно.

Представитель украинской организации, которая занимается поставками беспилотников вооруженным силам Украины (ВСУ), Николай Белесков рассказал, что летательные аппараты США недостаточно развиты. К тому же, американские БПЛА очень дорогие. Украина заменяет их на более дешевые модели, чтобы удовлетворить потребность в 10 000 дронов в месяц.

Как утверждают руководители компаний – производителей беспилотников в США, они не ожидали, что на Украине будет вестись «электронная борьба». Многие модели были разработаны в 2019 г. и успели устареть. В США действуют ограничения на испытание деталей БПЛА, поэтому создание новых аппаратов происходит медленно. По данным газеты, это связано и с запретом на использование китайских деталей при производстве дронов.

10 апреля Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь средствами ПВО над Брянской областью пяти украинских беспилотников.

9 апреля над территорией Белгородской области было уничтожено два украинских БПЛА. В этот же день беспилотник атаковал здание учебно-тренировочного центра на Запорожской АЭС через 10 минут после того, как мимо проехали представители мониторинговой миссии МАГАТЭ.

После начала спецоперации России ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях установлен средний уровень реагирования.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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