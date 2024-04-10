WSJ: беспилотники США оказались неспособны справиться с задачами на Украине
Американские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), применяющиеся ВСУ, оказались недостаточно совершенными и слишком дорогими, чтобы справляться с поставленными задачами, утверждает газета The Wall Street Journal (WSJ).
«Общая репутация американских беспилотников любого вида на Украине такова, что они работают не так хорошо, как другие системы», – подчеркнул глава американского производителя дронов Skydio Адам Брай.
Собственные летательные аппараты он назвал «не очень успешной платформой на передовой».
По словам украинских чиновников, опрошенных изданием, американские БПЛА оказались хрупкими и не могли справиться с российскими средствами радиоэлектронной борьбы и технологиями подавления GPS. Иногда у них даже не выходило подняться в воздух, отлететь на требуемое расстояние, выдержать груз, выполнить задание и вернуться обратно.
Представитель украинской организации, которая занимается поставками беспилотников вооруженным силам Украины (ВСУ), Николай Белесков рассказал, что летательные аппараты США недостаточно развиты. К тому же, американские БПЛА очень дорогие. Украина заменяет их на более дешевые модели, чтобы удовлетворить потребность в 10 000 дронов в месяц.
Как утверждают руководители компаний – производителей беспилотников в США, они не ожидали, что на Украине будет вестись «электронная борьба». Многие модели были разработаны в 2019 г. и успели устареть. В США действуют ограничения на испытание деталей БПЛА, поэтому создание новых аппаратов происходит медленно. По данным газеты, это связано и с запретом на использование китайских деталей при производстве дронов.
10 апреля Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь средствами ПВО над Брянской областью пяти украинских беспилотников.
После начала спецоперации России ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях установлен средний уровень реагирования.