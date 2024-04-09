Атака на ЗАЭС произошла после проезда представителей МАГАТЭ
Беспилотник атаковал здание учебно-тренировочного центра на Запорожской АЭС через 10 минут после того, как мимо проехали представители мониторинговой миссии МАГАТЭ. Об этом заявила директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
«Атака ВСУ произошла через 10 минут после того, как мимо учебно-тренировочного центра проехали сотрудники МАГАТЭ, которые возвращались с планового мероприятия по посещению внешней лаборатории радиационного мониторинга», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).
Яшина добавила, что в результате атаки ни сотрудники, ни оборудование центра не пострадали.
ВСУ атаковали учебно-тренировочный центр ЗАЭС, в котором находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала, утром 9 апреля. В сообщении ЗАЭС в Telegram-канале говорилось, что атаки ВСУ являются прямым нарушением семи принципов обеспечения ядерной безопасности и пяти принципов безопасности АЭС, установленными МАГАТЭ на Совете Безопасности ООН.
Это не первая атака станции с начала апреля. Вечером 7 апреля госкорпорация «Росатом» сообщила, что ЗАЭС подверглась беспрецедентной серии атак дронов, была создана прямая угроза безопасности станции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию опасной провокацией и заявил, что Кремль негативно относится к попыткам Киева снять с себя ответственность.
ЗАЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. В октябре 2022 г. президент РФ Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии. На станции с 1 сентября 2022 г. присутствуют эксперты МАГАТЭ.