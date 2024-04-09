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Атака на ЗАЭС произошла после проезда представителей МАГАТЭ

Ведомости

Беспилотник атаковал здание учебно-тренировочного центра на Запорожской АЭС через 10 минут после того, как мимо проехали представители мониторинговой миссии МАГАТЭ. Об этом заявила директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.

«Атака ВСУ произошла через 10 минут после того, как мимо учебно-тренировочного центра проехали сотрудники МАГАТЭ, которые возвращались с планового мероприятия по посещению внешней лаборатории радиационного мониторинга», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).

Яшина добавила, что в результате атаки ни сотрудники, ни оборудование центра не пострадали.

ВСУ атаковали учебно-тренировочный центр ЗАЭС, в котором находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала, утром 9 апреля. В сообщении ЗАЭС в Telegram-канале говорилось, что атаки ВСУ являются прямым нарушением семи принципов обеспечения ядерной безопасности и пяти принципов безопасности АЭС, установленными МАГАТЭ на Совете Безопасности ООН.

Это не первая атака станции с начала апреля. Вечером 7 апреля госкорпорация «Росатом» сообщила, что ЗАЭС подверглась беспрецедентной серии атак дронов, была создана прямая угроза безопасности станции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию опасной провокацией и заявил, что Кремль негативно относится к попыткам Киева снять с себя ответственность.

ЗАЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. В октябре 2022 г. президент РФ Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии. На станции с 1 сентября 2022 г. присутствуют эксперты МАГАТЭ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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