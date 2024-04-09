Атака на ЗАЭС произошла после проезда представителей МАГАТЭ

«Атака ВСУ произошла через 10 минут после того, как мимо учебно-тренировочного центра проехали сотрудники МАГАТЭ, которые возвращались с планового мероприятия по посещению внешней лаборатории радиационного мониторинга», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).