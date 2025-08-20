Захарова раскритиковала Эстонию за детский тир с изображением российских солдат
Власти Эстонии прививают детям национализм, чем калечат им судьбы и обрекают «на страшные испытания», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова газете «Известия». Так она прокомментировала тир в Таллинской башне с участием несовершеннолетних и российскими солдатами вместо мишени.
«Прививать детям национализм – калечить их и обрекать будущие поколения на страшные испытания. Эстония должна была выучить уроки нацистской чумы, от которой могла погибнуть, если бы не Красная армия», – подчеркнула Захарова.
Издание Postimees сообщало о тире для детей на территории Таллинской телебашни в честь ее 45-летия. Там несовершеннолетним предложили стрелять в мишени, изображающие российских солдат в образе монстров. На них была военная форма, они были изображены с флагом России и буквой Z.
19 августа МИД Эстонии рекомендовал гражданам страны воздержаться от любых поездок в Россию. Гражданам Эстонии, которые временно находятся в РФ, в министерстве порекомендовали принимать решение о пребывании в стране тщательно. В ведомстве призвали эстонцев как можно скорее вернуться в страну проживания.