МИД Эстонии рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Россию
В МИД Эстонии призвали граждан страны воздержаться от любых поездок в Россию. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства, передает ТАСС.
Гражданам Эстонии, которые временно находятся в РФ, в министерстве порекомендовали принимать решение о пребывании в стране тщательно. В ведомстве призвали эстонцев как можно скорее вернуться в страну проживания.
13 августа МИД Эстонии объявил первого секретаря диппредставительства РФ в стране Дмитрия Прилепина персоной нон грата и потребовал покинуть республику. По версии эстонского ведомства, он «напрямую и активно занимался подрывом конституционного строя и правовой системы Эстонии, способствовал расколу общества».
В этот же день заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев заявил, что Россия проработает ответные шаги на высылку дипломата из Эстонии. Он заметил, что это не первое враждебное действие со стороны республики и в Москве «уже даже к этому привыкли».
14 августа в диппредставительстве сообщили, что у Эстонии не выйдет парализовать работу посольства России в Таллине. Российские дипломаты продолжат выполнять свой долг по оказанию помощи и отстаиванию интересов десятков тысяч проживающих в стране соотечественников.
Посольство отвергло обвинения властей Эстонии в адрес Прилепина. Ведомство расценивает обвинения как очередную попытку осложнить свою деятельность и парализовать работу консульского отдела в и без того тяжелых условиях.