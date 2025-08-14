Посольство РФ заявило, что Эстония не сможет парализовать его работу
У Эстонии не выйдет парализовать работу посольства России в Таллине. Российские дипломаты продолжат выполнять свой долг по оказанию помощи и отстаиванию интересов десятков тысяч проживающих в стране соотечественников. Об этом сообщается в Telegram-канале диппредставительства.
Посольство отвергло обвинения властей Эстонии в адрес первого секретаря диппредставительства Дмитрия Прилепина. В заявлении говорится, что ему «приписывают» участие в «подрыве конституционного строя и правовой системы» страны. Посольство расценивает обвинения как очередную попытку осложнить свою деятельность и парализовать работу консульского отдела в и без того тяжелых условиях.
13 августа МИД Эстонии объявил Прилепина персоной нон грата и потребовал покинуть республику. По версии эстонского ведомства, он «напрямую и активно занимался подрывом конституционного строя и правовой системы Эстонии, способствовал расколу общества».
В этот же день заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев заявил, что Россия проработает ответные шаги на высылку дипломата из Эстонии. Он заметил, что это не первое «враждебное действие» со стороны республику и в Москве «уже даже к этому привыкли».
Представительства Эстонии в России закрыты с весны 2022 г. после начала спецоперации. Кроме того, были закрыты Генконсульство России в Нарве и канцелярия консульского отдела посольства РФ в Тарту.