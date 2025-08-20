Представитель Залужного опровергла сообщения о его тайной подготовке к выборам
Медиасоветник экс-главкома ВСУ, посла Украины в Великобритании Валерия Залужного Оксана Тороп опровергла информацию о том, что он тайно готовится к выборам на Украине, сообщило украинское издание «Апостроф».
«На данный момент я помогаю Валерию Залужному на направлении контактов с медиа. Не более. Ни о каком предвыборном штабе речь не идет», – заявила Тороп. Она также отметила, что, по мнению Залужного, речь о выборах на Украине вести сложно, пока она является стороной конфликта.
19 августа американская журналистка Кэти Ливингстон со ссылкой на источники писала в соцсети X, что бывший главком ВСУ держит в тайне свою подготовку к выдвижению на украинских выборах. По ее словам, у его предвыборной команды уже есть штаб, расположенный в Лондоне.
В конце июля Служба внешней разведки (СВР) России сообщала, что на закрытой встрече в Альпах представители США и Великобритании обсудили с украинскими чиновниками смену власти в Киеве. Представители службы подчеркивали, что Залужного предложили в качестве преемника президента Украины Владимира Зеленского.