Представитель Залужного опровергла сообщения о его тайной подготовке к выборам

«На данный момент я помогаю Валерию Залужному на направлении контактов с медиа. Не более. Ни о каком предвыборном штабе речь не идет», – заявила Тороп. Она также отметила, что, по мнению Залужного, речь о выборах на Украине вести сложно, пока она является стороной конфликта.