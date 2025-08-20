NYT: Мерц мог устроить скандал на встрече с Трампом
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц едва не устроил дипломатический скандал на встрече с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом пишет The New York Times (NYT).
Газета указывает, что европейцы в ходе встречи в Вашингтоне 18 августа избегали серьезных разногласий с Трампом. Мерц при этом ближе всего подошел к перепалке, когда он перед камерой повторил свою уверенность в том, что переговоры между Россией и Украиной возможны при условии прекращения огня.
«В частном порядке Мерц настаивал на том, чтобы Трамп хотя бы принудил к прекращению огня на время любой реальной встречи [президента РФ Владимира] Путина и [президента Украины Владимира] Зеленского», – говорится в материале.
Перед началом встречи лидеры США, Украины и стран Европы выступили со вступительным словом, где озвучили свои позиции по конфликту России и Украины. Ряд европейских стран выступили за прекращение огня перед диалогом Москвы и Киева, а президент Франции Эммануэль Макрон призвал подключить Европу к переговорам с РФ.
Сам Трамп заявил, что Путин и Зеленский имеют шанс прийти к определенным соглашениям по урегулированию конфликта на Украине, а прекращение огня уже не требуется. По его словам, теперь речь теперь идет о мирном соглашении.