ВС РФ пресекли попытку диверсионной операции в 72 км от побережья Крыма

20 августа сотрудники ФСБ пресекли деятельность диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Брянской области. Преступников обучали на территории Украины, Литвы, Эстонии и Норвегии. В ведомстве объяснили, что участники группы планировали теракты и диверсии на объектах транспортной инфраструктуры в России. В ходе оперативных мероприятий силовики ликвидировали трех диверсантов, еще трое были задержаны.