ВС РФ пресекли попытку диверсионной операции в 72 км от побережья Крыма
Вооруженные силы России пересекли попытку диверсионной операции противника при содействии расчетов Центра «Рубикон», поразив один из украинских катеров в 72 км от побережья Крыма. Об этом сообщили в Минобороны.
В ночь с 19 на 20 августа вооруженные силы Украины попытались осуществить диверсию в акватории Черного моря. Украинская сторона собиралась использовать десантные катера, направленные от Одессы в сторону крымского мыса Тарханкут.
Один из катеров был поражен расчетом барражирующего боеприпаса «Ланцет». Российский разведывательный беспилотник Zala осуществлял разведку и объективный контроль.
20 августа сотрудники ФСБ пресекли деятельность диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Брянской области. Преступников обучали на территории Украины, Литвы, Эстонии и Норвегии. В ведомстве объяснили, что участники группы планировали теракты и диверсии на объектах транспортной инфраструктуры в России. В ходе оперативных мероприятий силовики ликвидировали трех диверсантов, еще трое были задержаны.