ФСБ задержала обученных западными спецслужбами агентов ДРГ в Брянской области

Члены ДРГ уже признались в причастности к подрывам в сентябре 2024 г. на железной дороге в Новооскольском районе Белгородской области, а также к другим терактам на территории РФ. Против них возбуждены уголовные дела о приготовлении к диверсии. Следственные действия проводятся по статьям о нелегальном обороте оружия, взрывчатых веществ и устройств, посягательстве на жизнь правоохранителя и незаконном пересечении российской границы.