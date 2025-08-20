ФСБ задержала обученных западными спецслужбами агентов ДРГ в Брянской области
Сотрудники ФСБ пресекли деятельность диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Брянской области. Преступников обучали спецслужбы, находящиеся на территории Украины, Литвы Эстонии и Норвегии, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
В ведомстве объяснили, что участники группы планировали теракты и диверсии на объектах транспортной инфраструктуры в России. В ходе оперативных мероприятий силовики ликвидировали трех диверсантов, еще трое были задержаны. Кроме того, сотрудники ФСБ изъяли на месте столкновения шесть американских автоматических штурмовых винтовок и приборы для бесшумной стрельбы к ним.
Оперативники обнаружили 16 кг пластичного взрывчатого вещества из Чехии и взрывные устройства, гранаты и патроны в большом количестве, радиостанцию для контактов с западными спецслужбами.
Члены ДРГ уже признались в причастности к подрывам в сентябре 2024 г. на железной дороге в Новооскольском районе Белгородской области, а также к другим терактам на территории РФ. Против них возбуждены уголовные дела о приготовлении к диверсии. Следственные действия проводятся по статьям о нелегальном обороте оружия, взрывчатых веществ и устройств, посягательстве на жизнь правоохранителя и незаконном пересечении российской границы.
19 августа ФСБ задержала сторонника запрещенной в России международной террористической организации, готовившего поджог поезда, в городе Глазове Удмуртской республики. В социальных сетях он также оправдывал теракт в концертном зале «Крокус сити холл».