Индия заявила о проведении успешного испытания ракеты средней дальности «Агни-5»

В ноябре 2024 г. Индия провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты дальнего радиуса действия, что стало для страны историческим моментом. Это достижение, как отметил министр обороны страны Раджнатх Сингх, вывело Индию в число «избранных стран, обладающих возможностями таких критически важных и передовых военных технологий».