Индия заявила о проведении успешного испытания ракеты средней дальности «Агни-5»
На полигоне в индийском штате Одиша прошел успешный испытательный запуск баллистической ракеты средней дальности «Агни-5». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на минобороны страны.
В оборонном ведомстве Индии рассказали, что в ходе запуска были подтверждены все эксплуатационные и технические параметры ракеты, которую страна разработала собственными силами.
В ноябре 2024 г. Индия провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты дальнего радиуса действия, что стало для страны историческим моментом. Это достижение, как отметил министр обороны страны Раджнатх Сингх, вывело Индию в число «избранных стран, обладающих возможностями таких критически важных и передовых военных технологий».