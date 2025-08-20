Путин поручил Минюсту подписать с Венесуэлой договор о передаче осужденных
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, в котором принял предложение правительства о подписании договора с Венесуэлой о передаче осужденных. Об этом говорится в соответствующем документе.
Глава государства поручил Минюсту подписать соглашение по достижении договоренности с венесуэльской стороной.
11 июля стало известно, что по требованию Генпрокуратуры Индонезия экстрадирует в РФ автора Telegram-канала, торговавшего персональными данными россиян, Александра Зверева. Его обвиняют по ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 2 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни).
Суд заочно заключил обвиняемого под стражу. По поручению Генпрокуратуры в марте 2022 г. его объявили в международный розыск. В июне того же года Зверева задержали в Индонезии.