Индонезия направит в РФ разыскиваемого за торговлю персональными данными
По требованию Генпрокуратуры Индонезия экстрадирует в РФ автора Telegram-канала, торговавшего персональными данными россиян, Александра Зверева. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
Его обвиняют по ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 2 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни).
По данным следствия, с 2018 по 2021 гг. Зверев создал преступное сообщество с целью незаконного получения средств за предоставление сведений о гражданах, содержащихся в информационно-справочных базах МВД, ФСБ и операторов мобильной связи. Для этого он создал Telegram-канал, привлек к преступной деятельности иных лиц, в том числе оперуполномоченного отделения контрольно-пропускного пункта «Краснодар-аэропорт» ФСБ РФ по Краснодарскому краю.
Суд заочно заключил обвиняемого под стражу. По поручению Генпрокуратуры в марте 2022 г. его объявили в международный розыск. В июне того же года Зверева задержали в Индонезии. По прибытии в РФ сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и Национального центрального бюро (НЦБ) доставят его в Москву.
27 марта Генпрокуратура сообщила, что ОАЭ экстрадируют в Россию Сергея Истомина и Никитаса Омарова, обвиняемых в мошенничестве. Оба фигуранта проходят по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).
Истомин, бывший замдиректора ООО «ТК «Система», обвиняется в хищении более 7 млн руб., предназначенных для оплаты энергетических ресурсов, а также 570 000 руб. бюджетных субсидий. Омаров, по версии следствия, при помощи подложных документов выдал себя за наследника долевого участника компаний и похитил свыше 12 млн руб. дивидендов. Оба скрылись от следствия и были объявлены в международный розыск. Их задержали в ОАЭ в 2023 и 2024 гг. После одобрения экстрадиции обвиняемых доставят в Москву под конвоем ФСИН и Интерпола.