Индонезия направит в РФ разыскиваемого за торговлю персональными данными

Истомин, бывший замдиректора ООО «ТК «Система», обвиняется в хищении более 7 млн руб., предназначенных для оплаты энергетических ресурсов, а также 570 000 руб. бюджетных субсидий. Омаров, по версии следствия, при помощи подложных документов выдал себя за наследника долевого участника компаний и похитил свыше 12 млн руб. дивидендов. Оба скрылись от следствия и были объявлены в международный розыск. Их задержали в ОАЭ в 2023 и 2024 гг. После одобрения экстрадиции обвиняемых доставят в Москву под конвоем ФСИН и Интерпола.