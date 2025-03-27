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Из ОАЭ экстрадируют в Россию двух обвиняемых в мошенничестве

Ведомости

ОАЭ экстрадируют в Россию Сергея Истомина и Никитаса Омарова, обвиняемых в мошенничестве, сообщила Генпрокуратура РФ. Оба фигуранта проходят по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Истомин, бывший замдиректора ООО «ТК «Система», обвиняется в хищении более 7 млн руб., предназначенных для оплаты энергетических ресурсов, а также 570 000 руб. бюджетных субсидий. Омаров, по версии следствия, при помощи подложных документов выдал себя за наследника долевого участника компаний и похитил свыше 12 млн руб. дивидендов.

Оба скрылись от следствия и были объявлены в международный розыск. Их задержали в ОАЭ в 2023 и 2024 гг. После одобрения экстрадиции обвиняемых доставят в Москву под конвоем ФСИН и Интерпола.

13 февраля стало известно, что группа депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой («Единая Россия») внесла в нижнюю палату 11 февраля обновленную редакцию законопроекта, который позволит привлекать к ответственности россиян, находящихся за рубежом и не подлежащих экстрадиции «зачастую по политическим мотивам».

Изменения вносятся в ст. 458 Уголовно-процессуального кодекса (направление материалов уголовного дела для осуществления уголовного преследования за пределами территории России). Сейчас Генпрокуратура может направить материалы уголовного дела в компетентные органы другого государства только в отношении иностранцев, которые нарушили закон на территории России. Депутаты же предлагают расширить функционал ведомства, позволив Генпрокуратуре направлять в иностранные государства материалы для привлечения к ответственности россиян, совершивших преступления и скрывающихся от закона за границей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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