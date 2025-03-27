Из ОАЭ экстрадируют в Россию двух обвиняемых в мошенничестве

Изменения вносятся в ст. 458 Уголовно-процессуального кодекса (направление материалов уголовного дела для осуществления уголовного преследования за пределами территории России). Сейчас Генпрокуратура может направить материалы уголовного дела в компетентные органы другого государства только в отношении иностранцев, которые нарушили закон на территории России. Депутаты же предлагают расширить функционал ведомства, позволив Генпрокуратуре направлять в иностранные государства материалы для привлечения к ответственности россиян, совершивших преступления и скрывающихся от закона за границей.