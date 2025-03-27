Из ОАЭ экстрадируют в Россию двух обвиняемых в мошенничестве
ОАЭ экстрадируют в Россию Сергея Истомина и Никитаса Омарова, обвиняемых в мошенничестве, сообщила Генпрокуратура РФ. Оба фигуранта проходят по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).
Истомин, бывший замдиректора ООО «ТК «Система», обвиняется в хищении более 7 млн руб., предназначенных для оплаты энергетических ресурсов, а также 570 000 руб. бюджетных субсидий. Омаров, по версии следствия, при помощи подложных документов выдал себя за наследника долевого участника компаний и похитил свыше 12 млн руб. дивидендов.
Оба скрылись от следствия и были объявлены в международный розыск. Их задержали в ОАЭ в 2023 и 2024 гг. После одобрения экстрадиции обвиняемых доставят в Москву под конвоем ФСИН и Интерпола.
13 февраля стало известно, что группа депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой («Единая Россия») внесла в нижнюю палату 11 февраля обновленную редакцию законопроекта, который позволит привлекать к ответственности россиян, находящихся за рубежом и не подлежащих экстрадиции «зачастую по политическим мотивам».
Изменения вносятся в ст. 458 Уголовно-процессуального кодекса (направление материалов уголовного дела для осуществления уголовного преследования за пределами территории России). Сейчас Генпрокуратура может направить материалы уголовного дела в компетентные органы другого государства только в отношении иностранцев, которые нарушили закон на территории России. Депутаты же предлагают расширить функционал ведомства, позволив Генпрокуратуре направлять в иностранные государства материалы для привлечения к ответственности россиян, совершивших преступления и скрывающихся от закона за границей.