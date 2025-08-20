Оверчук встретился с Пашиняном в Ереване

19 августа Пашинян принял в Ереване президента Ирана Масуда Пезешкиана. По итогам этой встречи стороны подписали совместное заявление, а также 10 меморандумов о сотрудничестве в политической, социальной, культурной, туристической, промышленной, транспортной, образовательной, культурной сферах и в области здравоохранения, передает пресс-служба иранского президента.