Оверчук встретился с Пашиняном в Ереване
Вице-премьер России Алексей Оверчук встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном во время рабочего визита в Ереван, сообщила пресс-служба правительства РФ.
Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества России и Армении в двустороннем формате и в рамках Евразийского экономического союза. Оверчук и Пашинян затронули реализацию совместных программ и обменялись мнениями по другим вопросам, говорится в пресс-релизе.
Затем стороны провели встречу сопредседателей Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Арменией. Сопредседатели пришли к пониманию относительно применения мер нетарифной защиты на общем рынке Евразийского экономического союза.
Стороны договорились продолжить работу по всем направлениям сотрудничества в преддверии 24-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Арменией.
19 августа Пашинян принял в Ереване президента Ирана Масуда Пезешкиана. По итогам этой встречи стороны подписали совместное заявление, а также 10 меморандумов о сотрудничестве в политической, социальной, культурной, туристической, промышленной, транспортной, образовательной, культурной сферах и в области здравоохранения, передает пресс-служба иранского президента.