В Польше заявили о взрыве якобы российского дрона на своей территории
Упавший и взорвавшийся в Польше объект якобы является российским дроном, заявил на пресс-конференции министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш, его цитирует TVN24. Он назвал инцидент «провокацией».
«Мы имеем дело с этим в решающий момент, когда ведутся переговоры о мире», – заявил Косиняк-Камыш.
В ночь со вторника на среду на кукурузное поле в селе Осины Лукувского повета упал неопознанный объект и взорвался. На месте обнаружили обгоревшие металлические и пластиковые обломки.
Министр национальной обороны при этом пообещал, что Польша в ответ предпримет дипломатические шаги.
20 августа Politico писало, что Польша не рассматривает возможность отправки своих войск на территорию Украины. Вместе с тем Варшава заявила о готовности оказать помощь в логистике любой миссии на восточном направлении.
Как сообщил высокопоставленный польский чиновник, перед страной стоит стратегическая дилемма, поскольку она граничит с Россией и Белоруссией и не может допустить ослабления своих сил.