Польша исключила отправку войск на Украину

Ранее Politico писало, что для Великобритании и Франции будет сложно реализовать план по отправке войск на Украину, в том числе с экономической точки зрения. Кроме того, издание выделило Германию, которая пока не приняла решения об отправке войск. Издание подчеркнуло, что армия страны довольно мала для таких действий и имеет небольшой поток финансирования.