Польша исключила отправку войск на Украину
Польша не рассматривает возможность отправки своих войск на территорию Украины, пишет Politico. Вместе с тем Варшава заявила о готовности оказать помощь в логистике любой миссии на восточном направлении.
Как сообщил высокопоставленный польский чиновник, перед страной стоит стратегическая дилемма, поскольку она граничит с Россией и Белоруссией и не может допустить ослабления своих сил.
Ранее Politico писало, что для Великобритании и Франции будет сложно реализовать план по отправке войск на Украину, в том числе с экономической точки зрения. Кроме того, издание выделило Германию, которая пока не приняла решения об отправке войск. Издание подчеркнуло, что армия страны довольно мала для таких действий и имеет небольшой поток финансирования.
20 августа агентство Bloomberg писало, что отправить свои войска на Украину готовы примерно 10 европейских стран. Источник рассказал изданию, что европейские чиновники уже обсудили отправку британских и французских войск на Украину после заключения возможного мирного соглашения, включая численность и расположение военного персонала.