AFP: европейские лидеры заранее отработали тактику переговоров с Трампом
Во время встречи с президентом США дональдом Трампом европейские лидеры четко распределили роли, чтобы избежать тупиков в беседе. Каждый из них затрагивал различные детали украинского конфликта. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник.
Собеседник агентства отметил, что всякий раз, когда разговор с Трампом заходил в тупик, подключался другой собеседник, чтобы осветить тему украинского кризиса с другой стороны сменить тему.
По его словам, некоторые европейские лидеры опасались попасть в ту же ситуацию, где оказался президент Украины Владимир Зеленский, когда его беседа с американским коллегой в Белом доме закончилась перепалкой.
18 августа американский лидер встретился с Зеленским в Овальном кабинете Белого дома. После состоялась вторая встреча, к которой присоединились канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Финляндии Александр Стубб.