Путин напомнил о надежном ядерном щите РФ в поздравлении работникам отрасли

В поздравлении он отметил, что создание атомной отрасли в 1945 г. стало эпохальным событием в истории России. Кроме того, Путин назвал это «торжеством научно-технического прогресса», которое определило развитие многих отраслей страны, а также способствовало обеспечению национальной безопасности и достижению стратегического паритета.