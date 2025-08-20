Путин напомнил о надежном ядерном щите РФ в поздравлении работникам отрасли
Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов с 80-летием атомной отрасли России. Это следует из соответствующей телеграммы главы государства, передает Кремль.
В поздравлении он отметил, что создание атомной отрасли в 1945 г. стало эпохальным событием в истории России. Кроме того, Путин назвал это «торжеством научно-технического прогресса», которое определило развитие многих отраслей страны, а также способствовало обеспечению национальной безопасности и достижению стратегического паритета.
Президент отметил, что благодаря профессионализму основателей ядерного проекта за прошедшие годы в России был сформирован надежный «ядерный щит» Родины. Отдельно в своей телеграмме Путин отметил работу коллектива госкорпорации «Росатом».
20 августа в России отмечается 80-летие атомной промышленности. В 1945 г. в этот день в СССР был создан Специальный комитет по использованию атомной энергии, который возглавил работы по созданию советского ядерного оружия
На торжественном концерте в честь 80-летия атомной отрасли РФ в Нижнем Новгороде объявили, что впервые в истории России капитаном атомного ледокола «Ямал» назначили женщину. На должность утвердили Марину Старовойтову.