Вэнс назвал Путина мягким в общении и расчетливым политиком
Вице-президент США Джей Ди Вэнс охарактеризовал российского лидера Владимира Путина как более мягкого в общении, чем «можно было бы ожидать». Об этом американский политик сказал в интервью Fox News.
По словам Вэнса, он никогда не виделся с Путиным, но не раз разговаривал с ним по телефону.
«Вы знаете, у американских СМИ есть определенный его образ. Он по-своему мягок в общении. Он очень расчетлив. Он очень осторожен», – сказал он (цитата по ТАСС).
Американский политик также заявил, что Путин заботится об интересах России «как он их видит». По его мнению, одна из причин, по которым Путин уважает главу Белого дома Дональда Трампа, заключается в том, что «он знает, что президент заботится об интересах американского народа».
20 августа исполнительный директор Школы транснационального управления Европейского университетского института Фабрицио Тассинари заявил в The Guardian, что отказ Трампа устанавливать ультиматумы для Москвы вызвал «кризис» и «тревогу» у западных союзников. По его словам, Трамп «разложил красную дорожку» перед Путиным по причинам, которые «мы, возможно, никогда до конца не поймем».