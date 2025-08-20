Газета
Главная / Политика /

The Guardian: отказ Трампа от ультиматумов в адрес России встревожил Запад

Ведомости

Отказ президента США Дональда Трампа устанавливать ультиматумы для Москвы вызвал «кризис» и «тревогу» у западных союзников. Об этом пишет исполнительный директор Школы транснационального управления Европейского университетского института Фабрицио Тассинари для The Guardian.

«Непосредственный кризис начался в прошлую пятницу с позорного саммита Трампа и Путина на Аляске. Трамп отказался от угроз и ультиматумов в адрес России», – говорится в материале.

Вместо этого, как указывается в тексте, он «разложил красную дорожку» перед Путиным по причинам, которые «мы, возможно, никогда до конца не поймем». Тревожная ситуация продолжилась в выходные, когда президент Украины Владимир Зеленский «рисковал снова стать жертвой засады» на встрече в Белом доме 18 августа.

Госсекретарь США Марко Рубио заявлял о маловероятности того, что новые санкции против РФ заставят ее согласиться на прекращение огня, поскольку Москва «и так находится под очень жесткими санкциями». По его словам, решение о введении новых санкций несовместимо с борьбой за прочное мирное соглашение.

17 августа он при этом указал, что все американские меры поддержки Украины продолжаются и ни одна санкция США в отношении Москвы не была снята.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказывал, что отмена санкций может сыграть негативную роль, поскольку может создать «иллюзию о том, что теперь мы преодолеем все проблемы, вернувшись к схемам, которые разрабатывались и внедрялись в 1990-е гг. и в начале 2000-х гг.».

