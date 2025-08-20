The Guardian: отказ Трампа от ультиматумов в адрес России встревожил Запад

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказывал, что отмена санкций может сыграть негативную роль, поскольку может создать «иллюзию о том, что теперь мы преодолеем все проблемы, вернувшись к схемам, которые разрабатывались и внедрялись в 1990-е гг. и в начале 2000-х гг.».