The Guardian: отказ Трампа от ультиматумов в адрес России встревожил Запад
Отказ президента США Дональда Трампа устанавливать ультиматумы для Москвы вызвал «кризис» и «тревогу» у западных союзников. Об этом пишет исполнительный директор Школы транснационального управления Европейского университетского института Фабрицио Тассинари для The Guardian.
«Непосредственный кризис начался в прошлую пятницу с позорного саммита Трампа и Путина на Аляске. Трамп отказался от угроз и ультиматумов в адрес России», – говорится в материале.
Вместо этого, как указывается в тексте, он «разложил красную дорожку» перед Путиным по причинам, которые «мы, возможно, никогда до конца не поймем». Тревожная ситуация продолжилась в выходные, когда президент Украины Владимир Зеленский «рисковал снова стать жертвой засады» на встрече в Белом доме 18 августа.
Госсекретарь США Марко Рубио заявлял о маловероятности того, что новые санкции против РФ заставят ее согласиться на прекращение огня, поскольку Москва «и так находится под очень жесткими санкциями». По его словам, решение о введении новых санкций несовместимо с борьбой за прочное мирное соглашение.
17 августа он при этом указал, что все американские меры поддержки Украины продолжаются и ни одна санкция США в отношении Москвы не была снята.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказывал, что отмена санкций может сыграть негативную роль, поскольку может создать «иллюзию о том, что теперь мы преодолеем все проблемы, вернувшись к схемам, которые разрабатывались и внедрялись в 1990-е гг. и в начале 2000-х гг.».