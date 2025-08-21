Силы ПВО сбили 21 беспилотник над Крымом и морскими акваториями
С 7:00 до 10:00 мск российские средства противовоздушной обороны уничтожили 21 украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, 16 дронов сбили над территорией Крыма, еще четыре – над акваторией Азовского моря и один – над Черным морем.
В ночь на 21 августа силы ПВО ликвидировали 49 украинских БПЛА над регионами России. Больше всего целей было поражено в Ростовской области – 21. В Воронежской области сбили семь беспилотников, в Белгородской – пять. Еще четыре дрона уничтожили в Крыму, по три – в Брянской и Калужской областях, по два – в Орловской области и над Черным морем. По одной воздушной цели сбили в Курской и Тульской областях.
В Воронежской области из-за падения дронов в районе станций Журавка и Райновская (участок Россошь – Сохрановка) было нарушено электроснабжение контактной сети. В результате задержали 19 поездов. Сейчас их движение уже восстановлено.