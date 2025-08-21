Захарова отметила большое количество иностранцев, желающих переехать в Россию

«Наши посольства и консульства регулярно принимают обращения иностранных граждан и оформляют визы тем, кто решил связать свою жизнь с Россией. И таких немало», – подчеркнула дипломат. По ее словам, в 2024 г. граждане Германии, Франции, США, Италии, Австралии, Канады и других стран получали соответствующие документы.