Захарова отметила большое количество иностранцев, желающих переехать в Россию
Многие иностранные граждане, в том числе из США и европейских стран, отправляют в российские посольства и консульства обращения на получение визы для переезда в РФ, заявила в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Наши посольства и консульства регулярно принимают обращения иностранных граждан и оформляют визы тем, кто решил связать свою жизнь с Россией. И таких немало», – подчеркнула дипломат. По ее словам, в 2024 г. граждане Германии, Франции, США, Италии, Австралии, Канады и других стран получали соответствующие документы.
Захарова также отметила, что активная работа МИД России совместно с другими ведомствами идет в рамках реализации указа президента РФ № 702 «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности». На сайте внешнеполитического ведомства и в его соцсетях иностранцы смогут найти необходимую памятку по переезду.
В июне посол России в Осло Николай Корчунов рассказал, что сотрудники посольства в Норвегии каждый месяц получают по 3-5 обращений от иностранных граждан с просьбами разъяснить порядок получения специальной визы и переезда в Россию.