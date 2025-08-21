Зеленский согласен встретиться с Путиным в Швейцарии или Австрии
Президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что согласен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Швейцарии или Австрии. Об этом пишет издание «РБК Украина».
По словам Зеленского, «встречи в Москве не может быть», а «Будапешт – на сегодня это непросто». Украинский лидер считает справедливым проведение переговоров в нейтральной Европе.
Президент Украины подчеркивал, что Киев ожидает двустороннюю встречу президентов. Он также заявлял, что хотел бы «жесткой реакции» США, если Путин откажется провести с ним двусторонние переговоры.
Встреча лидеров может пройти в скором времени. На их проведении настаивал президент США Дональд Трамп, который провел отдельные встречи с Путиным и Зеленским.