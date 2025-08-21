Лукашенко заявил о визите в Китай и встрече с Си Цзиньпином в скором времени
Президент Белоруссии Александр Лукашенко запланировал визит в КНР и встречу с председателем страны Си Цзиньпином, заявил глава государства на совещании по вопросу ракетного производства, передает «БелТА». Он связал обсуждение этого вопроса с сотрудничеством Минска и Пекина в области ракетостроения.
«Это важно еще и в связи с моим визитом в КНР и разговором с председателем КНР Си Цзиньпином (у нас такая встреча планируется). Почему? Потому что начинали мы, продолжали ракетостроение в тесной связи с китайским военно-промышленным комплексом», – подчеркнул Лукашенко.
На совещании в Минске, по его мнению, необходимо определить дальнейшие шаги по развитию ракетостроения в стране, учитывая методы ведения боевых действий в современных условиях.
Лукашенко уже совершал визит в Китай в начале июня. Тогда главы государств обсудили состояние и перспективы развития отношений Минска и Пекина. При этом после других деловых встреч президент Белоруссии сказал, что стороны решили «особо не афишировать встречи с нужными для нас людьми, которые готовы с нами работать».