CNN: Уиткофф вручил орден Мужества РФ семье погибшего американца

6 августа в Москве состоялись переговоры российского президента Владимира Путина и Уиткоффа. Они продолжались три часа. Как отмечал помощник президента РФ Юрий Ушаков, стороны обсудили урегулирование украинского конфликта и перспективы стратегического сотрудничества, охарактеризовав встречу как конструктивную и полезную. Позднее в тот же день появилась информация о готовящейся встрече Путина и президента США Дональда Трампа.