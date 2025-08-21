CNN: Уиткофф вручил орден Мужества РФ семье погибшего американца
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф передал семье якобы погибшего в спецоперации на Украине американца орден Мужества. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США.
Речь идет о Майкле Глоссе, сыне заместителя директора ЦРУ по цифровым инновациям Джулианы Галлина. По данным телеканала, американец погиб в 2024 г. CNN отметил, что после вручения награды Галлина с мужем расплакались.
6 августа в Москве состоялись переговоры российского президента Владимира Путина и Уиткоффа. Они продолжались три часа. Как отмечал помощник президента РФ Юрий Ушаков, стороны обсудили урегулирование украинского конфликта и перспективы стратегического сотрудничества, охарактеризовав встречу как конструктивную и полезную. Позднее в тот же день появилась информация о готовящейся встрече Путина и президента США Дональда Трампа.