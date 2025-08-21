Пашинян заявил о готовности изменить конституцию ради мира с Азербайджаном
Премьер-министр Армении Никол Пашинян может инициировать внесение поправок в конституцию республики, если ее положения будут противоречить мирному соглашению с Азербайджаном, заявил он на брифинге, передает агентство Armenpress.
«Если в ходе процесса ратификации наш конституционный суд решит, что парафированное и в результате подписанное мирное соглашение противоречит конституции, я сам инициирую конституционные поправки», – сказал Пашинян.
Он также отметил, что в правительстве сейчас рассматривается вопрос принятия новой конституции в 2027 г. После того как проект документа будет готов, в стране проведут референдум. Премьер подчеркнул, что урегулирование отношений с Баку может повлиять на этот процесс, однако изменение конституции все же пока не зависит от мирного процесса.
11 августа министерства иностранных дел Армении и Азербайджана обнародовали текст проекта мирного договора – «Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений» из 17 пунктов. 8 августа документ был предварительно одобрен обеими сторонами при посредничестве президента США Дональда Трампа.