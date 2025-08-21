Лавров: визит Путина в Индию возможен до конца года

20 августа первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщал, что за последние пять лет товарооборот между Россией и Индией увеличился почти в семь раз. Сейчас Индия входит в тройку крупнейших торговых партнеров РФ. Помимо энергоносителей, Россия поставляет в Индию удобрения, металлургическую продукцию, алмазы, продукцию лесной промышленности, энергетическое оборудование и продукты питания.