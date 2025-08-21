Лавров: визит Путина в Индию возможен до конца года
Визит президента РФ Владимира Путина в Индию возможен до конца 2025 г. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с коллегой из Индии Субраманиамом Джайшанкаром.
По словам Лаврова, политическое взаимодействие Москвы и Нью-Дели отличается высокой динамикой на уровне внешнеполитических ведомств и других государственных структур.
«И мы сегодня обсудили предстоящие мероприятия в рамках этого диалога, включая подготовку визита президента Российской Федерации в Индию до конца текущего года», – пояснил глава МИД РФ.
Лавров также подчеркнул успешное сотрудничество стран в энергетической сфере. Россия и Индия намерены развивать совместные проекты по добыче углеводородов на Дальнем Востоке и арктическом шельфе.
20 августа первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщал, что за последние пять лет товарооборот между Россией и Индией увеличился почти в семь раз. Сейчас Индия входит в тройку крупнейших торговых партнеров РФ. Помимо энергоносителей, Россия поставляет в Индию удобрения, металлургическую продукцию, алмазы, продукцию лесной промышленности, энергетическое оборудование и продукты питания.