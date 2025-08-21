Россия передала троих украинских детей их семьям
Троих украинских детей вернут их семьям. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
«В ближайшее время с семьями на Украине воссоединятся трое детей – два мальчика, 8 и 15 лет, и шестилетняя девочка», – сказала она (цитата по ТАСС).
Один мальчик жил в России у дяди, другой – у бабушки, на Украине находятся их мамы. Мать девочки умерла, на Украине живет ее папа. В России она оставалась у двоюродной бабушки. Передача происходит при содействии Катара, в посольстве которого в Москве состоялась встреча. Детский омбудсмен также оказала содействие в переезде на Украину взрослому с инвалидностью.
Сейчас с родственниками в России воссоединились 26 детей из 18 семей, с родственниками на Украине и в третьих странах – 115 детей из 91 семьи, сообщили в представительстве детского омбудсмена.
В конце июля на третьем раунде переговоров России и Украины стороны обменялись списками детей для их возвращения. Сообщалось, что Москва полностью проработала список из 339 украинских детей, включая проверку по каждому имени и фамилии. Часть несовершеннолетних уже возвращена на Украину, по остальным работа продолжается.