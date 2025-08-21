Путин назначил Михаила Петракова послом в Австралии
Президент Владимир Путин назначил Михаила Петракова чрезвычайным и полномочным послом России в Австралии. Это следует из соответствующего указа главы государства.
До Петракова этот пост с 2019 г. занимал Алексей Павловский. 18 апреля президент своим указом освободил его от должности.
В 1982 г. Петраков окончил МГИМО. С того же года он служит на дипломатической работе. С 1999 по 2001 г. был начальником отдела ОБСЕ департамента общеевропейского сотрудничества МИД России. Далее, до 2003 г., работал старшим советником постоянного представительства России при Евросоюзе в Брюсселе. В 2003–2006 гг. – заместитель постоянного представителя России при ЕС. С 2006 по 2008 г. был заместителем директора первого департамента стран СНГ МИД РФ, после чего до 2011 г. работал директором этого ведомства.
20 февраля 2012 г. Петракова назначили чрезвычайным и полномочным послом в Южно-Африканской Республике. Со 2 апреля 2012 г. по 3 июля 2019 г. также был российским послом в Лесото. С 2019 по 2021 г. работал директором департамента ситуационно-кризисного центра МИДа.
С 2021 г. занимал пост специального представителя президента по делимитации и демаркации государственной границы со странами СНГ.