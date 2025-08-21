Путин назначил Михаила Петракова послом в Австралии

В 1982 г. Петраков окончил МГИМО. С того же года он служит на дипломатической работе. С 1999 по 2001 г. был начальником отдела ОБСЕ департамента общеевропейского сотрудничества МИД России. Далее, до 2003 г., работал старшим советником постоянного представительства России при Евросоюзе в Брюсселе. В 2003–2006 гг. – заместитель постоянного представителя России при ЕС. С 2006 по 2008 г. был заместителем директора первого департамента стран СНГ МИД РФ, после чего до 2011 г. работал директором этого ведомства.