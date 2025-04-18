Путин освободил от должности посла в Австралии
Президент России Владимир Путин освободил Алексея Павловского от должности посла РФ в Австралии, а также в Вануату, Науру, Тувалу и Республике Островов Фиджи. Соответствующий указ главы государства был опубликован на официальном портале правовой информации.
Павловский занимал этот пост с 3 апреля 2019 г., сменив на должности Григория Логвинова.
На дипломатической службе Павловский находится с 1988 г. За время своей карьеры он работал на различных должностях как в центральном аппарате Министерства иностранных дел, так и за рубежом. С 2001 по 2003 г. он возглавлял отдел в первом департаменте стран СНГ, затем в 2003–2006 г. занимал должность старшего советника, советника-посланника посольства России в Португалии. В период с 2006 по 2011 г. Павловский был заместителем директора четвертого департамента стран СНГ, а с 2011 по 2019 г. – директором этого департамента.
Дипломат получил образование в Московском государственном институте международных отношений МИД СССР. Кандидат исторических наук, Павловский свободно владеет английским, персидским и французским языками. В июне 2017 г. ему был присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.