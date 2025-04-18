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/ Политика

Путин освободил от должности посла в Австралии

Ведомости

Президент России Владимир Путин освободил Алексея Павловского от должности посла РФ в Австралии, а также в Вануату, Науру, Тувалу и Республике Островов Фиджи. Соответствующий указ главы государства был опубликован на официальном портале правовой информации.

Павловский занимал этот пост с 3 апреля 2019 г., сменив на должности Григория Логвинова.

На дипломатической службе Павловский находится с 1988 г. За время своей карьеры он работал на различных должностях как в центральном аппарате Министерства иностранных дел, так и за рубежом. С 2001 по 2003 г. он возглавлял отдел в первом департаменте стран СНГ, затем в 2003–2006 г. занимал должность старшего советника, советника-посланника посольства России в Португалии. В период с 2006 по 2011 г. Павловский был заместителем директора четвертого департамента стран СНГ, а с 2011 по 2019 г. – директором этого департамента.

Дипломат получил образование в Московском государственном институте международных отношений МИД СССР. Кандидат исторических наук, Павловский свободно владеет английским, персидским и французским языками. В июне 2017 г. ему был присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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