Путин освободил от должности посла в Австралии

На дипломатической службе Павловский находится с 1988 г. За время своей карьеры он работал на различных должностях как в центральном аппарате Министерства иностранных дел, так и за рубежом. С 2001 по 2003 г. он возглавлял отдел в первом департаменте стран СНГ, затем в 2003–2006 г. занимал должность старшего советника, советника-посланника посольства России в Португалии. В период с 2006 по 2011 г. Павловский был заместителем директора четвертого департамента стран СНГ, а с 2011 по 2019 г. – директором этого департамента.