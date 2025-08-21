The Guardian: Трамп временно займет «выжидательную позицию» между Украиной и РФ
Президент США Дональд Трамп намерен на время отдалиться от урегулирования конфликта России и Украины, чтобы лидеры государств Владимир Путин и Владимир Зеленский смогли самостоятельно организовать двустороннюю встречу, сообщила газета The Guardian со ссылкой на американских чиновников.
По данным источников издания, Трамп занял «выжидательную позицию». Он намерен проверить, возможна ли встреча Путина и Зеленского без его прямого участия.
21 августа глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что двусторонние переговоры президентов РФ и Украины будут проведены только после того, как будет завершена предварительная проработка всех необходимых вопросов. Он также отметил, что, «когда и если» дело дойдет до подписания будущих договоренностей, встанет вопрос о легитимности подписантов с украинской стороны.
По мнению российского дипломата, Киев не стремится к устойчивому урегулированию конфликта. В качестве примера он напомнил о заявлении советника офиса президента Украины Михаила Подоляка. Тот говорил о необходимости санкционного давления на Россию и разрушения ее экономики в рамках «гарантий безопасности» для Украины.