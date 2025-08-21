Путин утвердил состав делегации России на 80-ю сессию ГА ООН
Президент Владимир Путин утвердил состав российской делегации для участия в 80-й сессии Генассамблеи ООН. Главой делегации назначен министр иностранных дел России Сергей Лавров, следует из распоряжения главы государства, опубликованного на портале правовой информации.
В состав делегации также вошли замминистра иностранных дел Сергей Вершинин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, постпред РФ при ООН Василий Небензя, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и др.
В июне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко раскритиковала избрание бывшей главы МИД ФРГ Анналены Бербок на пост председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Захарова обратила внимание, что это произошло в юбилейный год празднования Великой Победы над нацизмом.