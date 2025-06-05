Захарова назвала позором избрание Бербок главой Генассамблеи ООН
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко раскритиковала избрание бывшей главы МИД ФРГ Анналены Бербок на пост председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, отметив, что это произошло в юбилейный год празднования Великой Победы над нацизмом.
Выступая на круглом столе в Совете Федерации, посвященном борьбе с покушениями на историческую правду, Захарова подчеркнула, что современная международная арена демонстрирует выход «нового поколения еэсовских и европейских политиков, которые не отягощены моральными обязательствами послевоенной эпохи».
«Это позор, что в юбилейный год Победы над нацизмом и фашизмом человек, который сказал, что гордится своим дедом, который воевал в Кенигсберге на стороне Третьего рейха, занял пост, пусть годичный, пусть церемониальный, неважно», – заявила дипломат (цитата по ТАСС).
Захарова также обратила внимание на результаты голосования, подчеркнув значительное количество стран, не поддержавших кандидатуру Бербок.
По мнению Захаровой, как глава европейской дипломатии Кая Каллас, так и Бербок с треском провалились на своих постах, но успели стать чемпионками по русофобии и очернению роли Советского Союза.
Бербок в феврале призвала Москву «сделать мир счастливым» и изменить свою позицию на 360 градусов. Вероятно, она хотела сказать о развороте на 180 градусов. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев тогда выразил удивление тем, что Бербок продемонстрировала такие знания в области геометрии. Медведев пояснял, что Россия действительно будет продолжать придерживаться своей позиции.