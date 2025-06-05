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Захарова назвала позором избрание Бербок главой Генассамблеи ООН

Ведомости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко раскритиковала избрание бывшей главы МИД ФРГ Анналены Бербок на пост председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, отметив, что это произошло в юбилейный год празднования Великой Победы над нацизмом.

Выступая на круглом столе в Совете Федерации, посвященном борьбе с покушениями на историческую правду, Захарова подчеркнула, что современная международная арена демонстрирует выход «нового поколения еэсовских и европейских политиков, которые не отягощены моральными обязательствами послевоенной эпохи».

«Это позор, что в юбилейный год Победы над нацизмом и фашизмом человек, который сказал, что гордится своим дедом, который воевал в Кенигсберге на стороне Третьего рейха, занял пост, пусть годичный, пусть церемониальный, неважно», – заявила дипломат (цитата по ТАСС).

Захарова также обратила внимание на результаты голосования, подчеркнув значительное количество стран, не поддержавших кандидатуру Бербок.

По мнению Захаровой, как глава европейской дипломатии Кая Каллас, так и Бербок с треском провалились на своих постах, но успели стать чемпионками по русофобии и очернению роли Советского Союза.

Бербок в феврале призвала Москву «сделать мир счастливым» и изменить свою позицию на 360 градусов. Вероятно, она хотела сказать о развороте на 180 градусов. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев тогда выразил удивление тем, что Бербок продемонстрировала такие знания в области геометрии. Медведев пояснял, что Россия действительно будет продолжать придерживаться своей позиции.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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