Бербок в феврале призвала Москву «сделать мир счастливым» и изменить свою позицию на 360 градусов. Вероятно, она хотела сказать о развороте на 180 градусов. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев тогда выразил удивление тем, что Бербок продемонстрировала такие знания в области геометрии. Медведев пояснял, что Россия действительно будет продолжать придерживаться своей позиции.