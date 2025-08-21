Газета
Bloomberg: МАГАТЭ и США обсудят ситуацию в Иране на следующей неделе

Представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетят Вашингтон в течение следующей недели, чтобы обсудить вопрос обогащения урана на территории Ирана с официальными лицами США, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатов.

По словам источников агентства, переговоры стали необходимы из-за неспособности агентства оценить запасы обогащенного урана в Иране. Такая ситуация, в свою очередь, возникла после израильских и американских атак по ядерным объектам исламской республики, после чего Тегеран запретил инспекции МАГАТЭ на своей территории.

В июле глава МИД Ирана Аббас Арагчи объяснил, что Тегеран не будет останавливать взаимодействие с МАГАТЭ, однако это сотрудничество поменяет форму. Теперь запросы агентства на инспекции сначала рассматривает Высший совет нацбезопасности Ирана в индивидуальном порядке. По его словам, это необходимо для безопасности представителей МАГАТЭ, т. к. удары США и Израиля создали риск распространения радиоактивных веществ.

2 июля президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал указ о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ. Как пояснил вице-спикер парламента Хамид-Реза Хаджи Бабаи, это решение связано с утечкой конфиденциальных данных.

