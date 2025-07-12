Иран продолжит сотрудничество с МАГАТЭ в измененном формате

Напряженность вокруг ядерной программы Ирана возросла после взаимных ракетных ударов с Израилем в июне. В ходе 12-дневного конфликта израильские военные атаковали ключевые ядерные и оборонные объекты Ирана, после чего к ударам присоединились США. 24 июня стороны договорились о перемирии.