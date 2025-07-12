Иран продолжит сотрудничество с МАГАТЭ в измененном формате
Тегеран не прекращает взаимодействие с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), но оно приобретет иную форму, заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи. Об этом сообщает Mehr.
Запросы МАГАТЭ на инспекции теперь будут рассматриваться Высшим советом национальной безопасности Ирана в индивидуальном порядке с учетом вопросов безопасности.
Арагчи отметил, что повреждения иранских ядерных объектов создают риск распространения радиоактивных веществ, поэтому безопасность инспекторов остается приоритетом.
2 июля президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал указ о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ. Как пояснил вице-спикер парламента Хамид-Реза Хаджи Бабаи, это решение связано с утечкой конфиденциальных данных.
Напряженность вокруг ядерной программы Ирана возросла после взаимных ракетных ударов с Израилем в июне. В ходе 12-дневного конфликта израильские военные атаковали ключевые ядерные и оборонные объекты Ирана, после чего к ударам присоединились США. 24 июня стороны договорились о перемирии.