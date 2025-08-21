В России создадут комиссии по защите чести и достоинства педагогов
Минпросвещения РФ по поручению председателя правительства Михаила Мишустина совместно с Госдумой ведут работу над созданием специальных комиссий по защите чести и достоинства педагогов. Об этом сообщил глава министерства Сергей Кравцов в обращении к августовским педагогическим совещаниям, передает «РИА Новости».
Он пояснил, что инициатива призвана дать новые инструменты для реальной защиты учителей в России. Кроме того, по мнению министра, создание комиссий может помочь решать конфликты и оказывать поддержку на местах.
В рамках выполнения поручения также будет сформирован совет по обеспечению интересов педагогов, добавил Кравцов. Он же его и возглавит. Предполагается, что все педагоги смогут обращаться в министерство по любым интересующим их вопросам.
4 августа ТАСС сообщал, что депутат Госдумы Анна Скрозникова предложила Кравцову ввести запрет на увольнение педагогов за личные публикации в социальных сетях и разработать методические рекомендации по оценке такого контента.
Из текста обращения следует, что Минпросвещения РФ предлагается разработать методические материалы для региональных органов управления образованием и школ, в которых будут прописаны правовые и этические ориентиры для оценки личных публикаций педагогов. Также в письме прописано, что предлагается вместе с Минтруда разработать правовую позицию, которая регулировала бы критерии допустимого вмешательства в частную цифровую активность учителей.