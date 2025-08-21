В России создадут комиссии по защите чести и достоинства педагогов

Из текста обращения следует, что Минпросвещения РФ предлагается разработать методические материалы для региональных органов управления образованием и школ, в которых будут прописаны правовые и этические ориентиры для оценки личных публикаций педагогов. Также в письме прописано, что предлагается вместе с Минтруда разработать правовую позицию, которая регулировала бы критерии допустимого вмешательства в частную цифровую активность учителей.