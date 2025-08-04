Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В РФ могут запретить без экспертизы увольнять учителей за публикации в соцсетях

Ведомости

Член комитета Госдумы Анна Скрозникова предложила министру просвещения Сергею Кравцову ввести запрет на увольнение педагогов за личные публикации в социальных сетях и разработать методические рекомендации по оценке такого контента. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на текст соответствующего письма.

Из текста обращения следует, что Минпросвещения РФ предлагается разработать методические материалы для региональных органов управления образованием и школ, в которых будут прописаны правовые и этические ориентиры для оценки личных публикаций педагогов. Также в письме прописано, что предлагается вместе с Минтруда разработать правовую позицию, которая регулировала бы критерии допустимого вмешательства в частную цифровую активность учителей.

До урегулирования правовой основы Скрозникова считает нужным ввести временный мораторий на увольнение учителей из-за их публикаций.

По словам депутата, часто поводом для увольнения становятся жалобы третьих лиц на частные публикации педагогов, не содержащие противоправного контента.

Издание Ura.ru писало, что в сентябре 2023 г. в одной из школ города Ишим Тюменской области учительницу попросили уволиться из-за фотографий, на которых девушка запечатлена в купальнике и демонстрирует татуировки. В социальных сетях фото назвали аморальными.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных