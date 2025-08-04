В РФ могут запретить без экспертизы увольнять учителей за публикации в соцсетях
Член комитета Госдумы Анна Скрозникова предложила министру просвещения Сергею Кравцову ввести запрет на увольнение педагогов за личные публикации в социальных сетях и разработать методические рекомендации по оценке такого контента. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на текст соответствующего письма.
Из текста обращения следует, что Минпросвещения РФ предлагается разработать методические материалы для региональных органов управления образованием и школ, в которых будут прописаны правовые и этические ориентиры для оценки личных публикаций педагогов. Также в письме прописано, что предлагается вместе с Минтруда разработать правовую позицию, которая регулировала бы критерии допустимого вмешательства в частную цифровую активность учителей.
До урегулирования правовой основы Скрозникова считает нужным ввести временный мораторий на увольнение учителей из-за их публикаций.
По словам депутата, часто поводом для увольнения становятся жалобы третьих лиц на частные публикации педагогов, не содержащие противоправного контента.
Издание Ura.ru писало, что в сентябре 2023 г. в одной из школ города Ишим Тюменской области учительницу попросили уволиться из-за фотографий, на которых девушка запечатлена в купальнике и демонстрирует татуировки. В социальных сетях фото назвали аморальными.