Секретари Совбезов России и Армении обсудили договоренности Баку и Еревана

Григорян также заявил об уверенности в том, что в регионе сейчас уже наступил мир, что отвечает интересам всех государств на этой территории. Речь идет о соглашениях, которых страны достигли 8 августа в Вашингтоне при посредничестве президента США Дональда Трампа. Секретарь Совбеза Армении считает, что по итогам заключения мирного соглашения в регионе будет открыты различные возможности в экономической сфере.