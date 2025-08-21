Секретари Совбезов России и Армении обсудили договоренности Баку и Еревана
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу провел телефонный разговор со своим коллегой из Армении Арменом Григоряном, передает агентство Armenpress со ссылкой на пресс-службу Совбеза республики. Последний поделился с собеседником деталями договоренностей в рамках мирного процесса Армении и Азербайджана.
Григорян также заявил об уверенности в том, что в регионе сейчас уже наступил мир, что отвечает интересам всех государств на этой территории. Речь идет о соглашениях, которых страны достигли 8 августа в Вашингтоне при посредничестве президента США Дональда Трампа. Секретарь Совбеза Армении считает, что по итогам заключения мирного соглашения в регионе будет открыты различные возможности в экономической сфере.
Шойгу также рассказал коллеге о результатах переговоров президента РФ Владимира Путина с Трампом в Анкоридже на Аляске, которые состоялись 15 августа. Обсудили собеседники и развитие отношений Армении и России.
21 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов инициировать внесение поправок в конституцию республики, если ее положения будут противоречить мирному соглашению с Азербайджаном. При этом он напомнил, что независимо от указанных событий в правительстве страны сейчас рассматривается вопрос принятия новой конституции в 2027 г.