Вэнс: европейские лидеры не хотели, чтобы Трамп звонил Путину после встречи
Европейские лидеры не хотели, чтобы президент США Дональд Трамп звонил своему российскому коллеге Владимиру Путину после встречи с ними. Об этом рассказал вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.
Вэнс отметил, что Трамп обычно пренебрегает дипломатическими протоколами, если хочет с кем-то поговорить, хотя европейцы настаивали на соблюдении правил. «Европейцы считали: "Нет, нет, нет, должна быть надлежащая проверка, и команды должны подготовить телефонный звонок и все такое прочее". Но президент решил: "Нет, нет, нет. Я хочу поговорить с этим парнем прямо сейчас», – сказал вице-президент.
18 августа Трамп принял президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме, после чего состоялась встреча с европейскими лидерами – канцлером Германии Фридрихом Мерцем, премьерами Великобритании Киром Стармером и Италии Джорджей Мелони, президентами Франции Эммануэлем Макроном и Финляндии Александром Стуббом. Тогда же Bild написало, что Трамп прервал переговоры с европейцами, чтобы провести телефонный разговор с Путиным.