Вэнс: европейские лидеры не хотели, чтобы Трамп звонил Путину после встречи

Вэнс отметил, что Трамп обычно пренебрегает дипломатическими протоколами, если хочет с кем-то поговорить, хотя европейцы настаивали на соблюдении правил. «Европейцы считали: "Нет, нет, нет, должна быть надлежащая проверка, и команды должны подготовить телефонный звонок и все такое прочее". Но президент решил: "Нет, нет, нет. Я хочу поговорить с этим парнем прямо сейчас», – сказал вице-президент.