МИД Польши направил РФ ноту протеста из-за падения БПЛА на территории страны
Польский МИД направил России ноту протеста из-за взорвавшегося на территории страны беспилотника. Сейчас ее передали российской стороне в Варшаве, дальше ее направят в Москву. Об этом заявил представитель польского министерства Павел Вронский в эфире радиостанции RMF FM.
В документе Польша утверждает, что Россия нарушила договор о дружбе и сотрудничестве 1992 г. и Чикагскую конвенцию 1944 г.
По мнению польского МИДа, это событие является «сознательной провокацией».
Он подчеркнул, что Польша требует от РФ разъяснения инцидента.
В ночь со вторника на среду на кукурузное поле в селе Осины Лукувского повета упал неопознанный объект и взорвался. На месте обнаружили обгоревшие металлические и пластиковые обломки. 20 августа министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш заявил, что упавший и взорвавшийся в Польше объект якобы является российским дроном.