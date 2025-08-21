РФ вышла из процесса ООН по задержанию кораблей Украины в Черном море в 2018 году
Российская сторона вышла из арбитражного процесса ООН о задержании в Черном море в 2018 г. трех украинских военных кораблей. Об этом сообщили в МИД РФ. Причиной такого решения стали процедурные нарушения при проведении разбирательства и нелегитимный состав арбитражного трибунала.
В ведомстве пояснили, что с развитием процесса стало очевидно, что говорить о непредвзятом установлении фактов и о справедливом решении невозможно.
В дальнейшем дело будет рассматриваться по существу органом, сформированным нелегитимно и без участия РФ, члены которого откровенно настроены против страны. В этой ситуации Россия вынуждена выйти из процесса, пояснили в МИДе.
«Россия напоминает, что непредвзятость и независимость международных судебных и арбитражных органов является важнейшим условием для реализации основополагающего принципа мирного разрешения споров между государствами», – говорится в сообщении ведомства.
Три украинских корабля были задержаны 25 ноября 2018 г. российскими пограничниками в Черном море.
По данным Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, украинские корабли незаконно пересекли российскую границу, так как заявки на проход кораблей через Керченский пролив Украиной поданы не были.