Главная / Политика /

РФ вышла из процесса ООН по задержанию кораблей Украины в Черном море в 2018 году

Ведомости

Российская сторона вышла из арбитражного процесса ООН о задержании в Черном море в 2018 г. трех украинских военных кораблей. Об этом сообщили в МИД РФ. Причиной такого решения стали процедурные нарушения при проведении разбирательства и нелегитимный состав арбитражного трибунала.

В ведомстве пояснили, что с развитием процесса стало очевидно, что говорить о непредвзятом установлении фактов и о справедливом решении невозможно.

В дальнейшем дело будет рассматриваться по существу органом, сформированным нелегитимно и без участия РФ, члены которого откровенно настроены против страны. В этой ситуации Россия вынуждена выйти из процесса, пояснили в МИДе.

Украина заявила о завершающем этапе получения кораблей от России

Политика

«Россия напоминает, что непредвзятость и независимость международных судебных и арбитражных органов является важнейшим условием для реализации основополагающего принципа мирного разрешения споров между государствами», – говорится в сообщении ведомства.

Три украинских корабля были задержаны 25 ноября 2018 г. российскими пограничниками в Черном море.

По данным Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, украинские корабли незаконно пересекли российскую границу, так как заявки на проход кораблей через Керченский пролив Украиной поданы не были.

