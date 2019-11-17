Украина заявила о завершающем этапе получения кораблей от России

Вечером 16 ноября украинские СМИ сообщили, что из портов на Украине вышли два буксира и поисково-спасательный корабль, которые должны забрать суда, задержанные Россией в Керченском проливе. Об этом, в частности, сообщило издание «Думская» со ссылкой на источники. По его данным, передача кораблей должна состояться в открытом море, примерно в 60 милях от Одессы. Об этом также пишет Украинский милитарный портал.