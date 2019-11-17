Украина заявила о завершающем этапе получения кораблей от России
Процесс возвращения украинских кораблей, задержанных в прошлом году российскими пограничниками в Керченском проливе, находится на завершающем этапе, заявил помощник президента Украины Андрей Ермак изданию «Новое время». Российская сторона пока никак не комментирует эту информацию.
Вечером 16 ноября украинские СМИ сообщили, что из портов на Украине вышли два буксира и поисково-спасательный корабль, которые должны забрать суда, задержанные Россией в Керченском проливе. Об этом, в частности, сообщило издание «Думская» со ссылкой на источники. По его данным, передача кораблей должна состояться в открытом море, примерно в 60 милях от Одессы. Об этом также пишет Украинский милитарный портал.
Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что Россия решила вернуть Украине корабли, задержанные год назад в Керченском проливе, и что стороны согласовывают дату и точное время передачи судов. По данным издания, этот вопрос должен быть урегулирован до саммита лидеров «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия), который запланирован на 9 декабря.
В ноябре прошлого года российские пограничники задержали два украинских артиллерийских катера и буксир, которые пересекли границу и двигались к Крымскому мосту. Суда и их экипажи были арестованы. По версии российской стороны, корабли пересекли границу незаконно. ВМС Украины утверждали, что направляли пограничникам запрос на проход под мостом в установленном порядке, но ответа не получили.
Задержанным морякам было предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы. В сентябре они вернулись на Украину в ходе обмена удерживаемыми лицами.