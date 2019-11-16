МИД ответил на сообщения о планах вернуть Украине задержанные корабли

Российские власти не увязывают передачу Украине задержанных в Керченском проливе кораблей с предстоящим саммитом в «нормандском формате», заявил «Интерфаксу» представитель Министерства иностранных дел. «Изначально сделанное Киеву предложение все это время не теряло свою актуальность. Они это могут сделать в любой момент», — сказал собеседник агентства, отметив, что передача кораблей может быть осуществлена только под гарантии сохранности судов как вещественных доказательств.