МИД ответил на сообщения о планах вернуть Украине задержанные корабли
Российские власти не увязывают передачу Украине задержанных в Керченском проливе кораблей с предстоящим саммитом в «нормандском формате», заявил «Интерфаксу» представитель Министерства иностранных дел. «Изначально сделанное Киеву предложение все это время не теряло свою актуальность. Они это могут сделать в любой момент», — сказал собеседник агентства, отметив, что передача кораблей может быть осуществлена только под гарантии сохранности судов как вещественных доказательств.
Накануне «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что Россия решила вернуть Украине корабли, задержанные год назад в Керченском проливе, и что стороны согласовывают дату и точное время передачи судов. По данным издания, этот вопрос должен быть урегулирован до саммита лидеров «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия), который запланирован на 9 декабря.
В ноябре прошлого года российские пограничники задержали два украинских артиллерийских катера и буксир, которые пересекли границу и двигались к Крымскому мосту. Суда и их экипажи (всего 24 гражданина Украины) были арестованы. По версии российской стороны, корабли пересекли границу незаконно. ВМС Украины утверждали, что направляли пограничникам запрос на проход под мостом в установленном порядке, но ответа не получили.
Задержанным морякам было предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения. В сентябре они вернулись на Украину в ходе обмена удерживаемыми лицами.