«Коммерсантъ»: Россия решила вернуть Украине задержанные в Керченском проливе корабли

Конфликт в Керченском проливе произошел год назад: в конце ноября 2018 г. украинские бронекатеры «Бердянск» и «Никополь», а также рейдовый буксир «Яна Капа» пересекли границу России и направились из Черного моря к Керченскому проливу, пытаясь через него пройти из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море. Российские пограничники заявили, что корабли опасно маневрировали и не реагировали на требование остановиться. В связи с этим было принято решение задержать суда вместе с экипажами. Украинские власти назвали задержание проявлением российской агрессии и с обвинениями не согласились. По версии украинской стороны, ВМС страны своевременно предупредили Россию о скором переходе кораблей через пролив.