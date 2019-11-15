«Коммерсантъ»: Россия решила вернуть Украине задержанные в Керченском проливе корабли
Россия вернет Украине суда, задержанные в 2018 г. в результате конфликта в Керченском проливе, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на два информированных источника. По их словам, по этому вопросу принято «принципиальное решение».
Страны находятся на финальной стадии переговоров, сообщили собеседники газеты. Дата и точное место передачи кораблей согласовываются. Как утверждают источники, возврат произойдет в море, а не в порту. Корабли отбуксируют тремя российскими буксирами в согласованную точку, где их должны будут встретить три украинских буксира. Суда вернут со штатным вооружением, но без боеприпасов.
Один из собеседников «Коммерсанта» допустил, что возвращение кораблей может произойти до конца ноября, возможно, даже на следующей неделе. Таким образом, проблема будет решена до саммита «нормандской четверки» по урегулированию конфликта в Донбассе. Ранее, 15 ноября, администрация французского президента Эмманюэля Макрона выпустила заявление, согласно которому саммит лидеров России, Украины, Германии и Франции пройдет 9 декабря в Париже. Участие подтвердили украинская и немецкая стороны.
Несколько источников «Коммерсанта» в российских госструктурах подтвердили информацию о том, что саммит запланирован на 9 декабря. Они говорят, что во время предварительных консультаций выяснилось, что провести переговоры в ноябре будет проблематично из-за довольно плотных графиков лидеров в этот период.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не ответил на вопросы «Ведомостей» о решении возвратить корабли и о дате саммита «нормандской четверки».
Конфликт в Керченском проливе произошел год назад: в конце ноября 2018 г. украинские бронекатеры «Бердянск» и «Никополь», а также рейдовый буксир «Яна Капа» пересекли границу России и направились из Черного моря к Керченскому проливу, пытаясь через него пройти из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море. Российские пограничники заявили, что корабли опасно маневрировали и не реагировали на требование остановиться. В связи с этим было принято решение задержать суда вместе с экипажами. Украинские власти назвали задержание проявлением российской агрессии и с обвинениями не согласились. По версии украинской стороны, ВМС страны своевременно предупредили Россию о скором переходе кораблей через пролив.
В сентябре этого года Россия освободила украинских моряков, задержанных во время конфликта. Это произошло в рамках обмена заключенными с Украиной по формуле «35 на 35».